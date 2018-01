CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA COLLEZIONEVENEZIA (R.R.) Alla collezione dei 270 gioielli indiani in mostra a Palazzo Ducale mancava forse il suo pezzo più pregiato. Un diamante di ben 34,65 carati, noto a tutti con il nome di Princie Diamond, il diamante rosa: un meraviglioso gioiello da 60 milioni di euro di valore attuale. Il prezioso attualmente si trova nel caveau della banca dell'Emiro del Qatar. E là custodito ci resterà almeno fino a quando non finirà la querelle giudiziaria. Ma perché il pink diamond non si è potuto esporre a Venezia? Per capirlo bisogna...