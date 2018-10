La colletta degli studenti del Giorgi «Per la famiglia del nostro amico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RACCOLTA FONDITREVISO Gli insegnanti e gli studenti del corso serale del Giorgi organizzeranno una colletta per aiutare la famiglia di Igor Ojovanu, il 20enne di origini moldave ucciso con una coltellata alla schiena nella rissa esplosa sabato a Fontane. La decisione è stata presa lunedì sera, quando i compagni di classe del ragazzo che frequentava da studente-lavoratore il quinto e ultimo anno del corso per diventare manutentore elettronico sono tornati a riunirsi a scuola. Per la prima volta senza di lui. Vedere il suo banco vuoto è...