La Coldiretti fa la lista dei danni

Vaia ha provocato danni ingenti. Ma anche il maltempo fuori stagione non è da meno. Tra la siccità di febbraio e marzo, le nevicate abbondanti e pesanti di fine aprile, e l'ondata di freddo in atto, la lista delle criticità climatiche è lunga. A farne le spese è soprattutto il mondo agricolo. Pioggia abbondante e campi allagati rendono difficili le operazioni di aratura e semina. Tanto più che le temperature delle ultime settimane non si addicono alla fase di preparazione dei terreni; gettare le sementi può equivalere a buttarle, nel...