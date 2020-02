L'ANALISI

VENEZIA Un giro che aveva portato sulle piazze del Chioggiotto 250 chili di droga in una anno e mezzo: 70 di cocaina, 150 di marijuana e 35 di hashish. A prezzi variabili, come ovvio che sia, in base allo stupefacente spacciato e immesso nel mercato. E con rincari notevoli man mano che la droga - marijuana, hashsih o cocaina che fosse - passava da un livello all'altro dello smercio. Dai fornitori fino agli spacciatori al dettaglio, passando per chi lo stupefacente lo vedeva solo transitare tra l'inizio e la chiusura della filiera, il costo aumentava in maniera graduale: dai 38 euro necessari per comprare un grammo di cocaina dai fornitori, agli 80 euro al grammo che un utilizzatore finale doveva sborsare per garantirsi la droga e i suoi effetti. Una sorta di legge del mercato non scritta e applicata anche al mondo dello spaccio. Come stavano le cose, lo dice ancora una volta l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Andrea Battistuzzi, che tra pagina 269 e pagina 271 ricostruisce con uno specchietto l'intera catena commerciale, riprendendo la nota del Gico della Guardia di finanza dell'8 agosto 2019.

I FORNITORI

Si inizia con il primo anello, quello che si occupa di reperire la droga e dare semaforo verde al giro. La cocaina veniva venduta dai grossisti a «un prezzo medio pari a 38 euro al grammo». Ovviamente il prezzo scende quando si parla di altro stupefacente: la marijuana è venduta agli intermediari a 5,4 euro al grammo; mentre l'hashish si piazza sul mercato a 6,5 euro al grammo. È così che Giorgio Furlan, 23 anni, figlio di Sandro e ai domiciliari come il padre, si guadagna 5.400 euro con un chilo di marijuana mentre Icham Kafi si porta a casa in un colpo solo 570mila euro per aver piazzato 15 chili di cocaina e altri 70mila euro per 13 chili di hashish.

GLI INTERMEDIARI

Il secondo anello è quello di mezzo. Li chiamano intermediari: comprano la droga dai fornitori e la vendono ai galoppini, alzando ovviamente il prezzo per il passaggio dovuto che - ma qui è una sorta di rischio d'impresa dovuto allo stare nel mezzo della filiera - aumenta la possibilità di essere scoperti. Il gioco però sembra valere la candela. La cocaina al grammo, comprata a 38 euro, è rivenduta a 60 euro; la marijuana a 6,5 euro al grammo (era stata acquistata a 5,4 euro) e l'hashish a 7,5 euro al grammo, dopo essersela accaparrata a 6,5 euro al grammo. Nella schiera compaiono Marco Di Bella, Raffaele D'Ambrosio, Alessandro Carisi e Sandro Cire Furlan. Per Di Bella e D'Ambrosio, scrive il gip, «è stata accertata la cessione di 23,13 chili di cocaina: il profitto? 1,38 milioni di euro. Trenta chili di marijuana hanno invece portato in dote ai due 195 mila euro

I DETTAGLIANTI

Erano l'ultimo gradino della catena: su di loro si riversava il più importante incremento del valore della droga, come ammette la stessa inchiesta. «In questo caso - argomenta ancora il giudice Battistuzzi - i prezzi medi risultavano pari ad 80 euro al grammo per la cocaina, 10 euro al grammo per la marijuana e 14 al grammo per l'hashish». Così per guadagnarsi 204.800 euro, Igri Varagnolo - una delle figure principali dell'inchiesta dove spacciare in strada 2,56 chili di cocaina. La stessa proporzione toccava poi gli altri protagonisti dell'indagine che ora punta a ricostruire il giro della droga, fatta arrivare da corriere fuori dall'Italia e spesso cambiati, alla ricerca di una sempre migliore qualità della droga con la quale riempire le piazze di Chioggia. Figurando avversari d'immagine, ma in realtà firmando un accordo di non belligeranza per spartirsi il mercato.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA