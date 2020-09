LA COALIZIONE

VENEZIA È la vittoria personale di Luigi Brugnaro. Il successo al primo turno e la lista Fucsia che prende quasi un voto su tre, segnano il trionfo del sindaco uscente e riconfermato sullo scranno più alto di Ca' Farsetti. «Ha vinto prima di tutto Brugnaro», il commento, unanime, degli esponenti di punta delle forze politiche che l'hanno sostenuto, da Forza Italia il partito che per primo cinque anni fa espresse il suo appoggio all'imprenditore a Fratelli d'Italia, che nel 2015 aveva fatto corsa a sé, fino alla Lega che stavolta ha deciso di fare l'accordo subito, sin dal primo turno.

FORZA ITALIA

«Quella di Luigi è un'affermazione super dice Michele Zuin, assessore uscente al Bilancio e coordinatore regionale di Forza Italia il giusto premio per l'enorme lavoro svolto in questi cinque anni, tra mille problemi. Il risultato della sua lista civica è eccezionale, dimostra che i cittadini hanno riconosciuto nella sua figura un punto di riferimento per come questa città è stata amministrata». Sulla coalzione, Zuin sottolinea che «da sempre io sono fautore del centrodestra nella formulazione classica, allargato alla Lega e mi auguro che questo schema possa essere esportato sempre di più anche in altre realtà territoriali. Qui a Venezia la figura di Brugnaro è predominante, l'alleanza ha il suo perno nella sua lista ed è un modello vincente che ha dato ottimi risultati come è stato dimostrato dagli esiti del voto». Sottotono, invece, Forza Italia che fatica a raggiungere il quorum del 3 per cento necessario per eleggere almeno un consigliere. «È successo quel che è successo anche a livello regionale commenta Zuin Così come molti hanno votato Zaia, che ha pescato voti da tutte le parti, in città hanno votato Luigi, lasciando da parte le appartenenze. È matematico che sia accaduto anche per noi». E per il senatore forzista Marco Marin «il civismo pragmatico moderato, cattolico, liberale interpretato da Luigi Brugnaro e fatto di competenza e professionalità è un esempio importante per il centrodestra che vuole vincere».

LA LEGA

Festeggia Alex Bazzaro, deputato della Lega, sebbene il partito non abbia sfondato fermandosi più o meno allo stesso risultato, il 12%, di cinque anni fa. «Siamo soddisfatti della conferma, non scontata, al primo turno di Brugnaro spiega E' per lui una vittoria personale come lo è stata per Zaia alle regionali, il parallellismo è perfetto. Il grande successo della lista Fucsia conferma che la gente ha premiato l'attivismo e la concretezza del sindaco. La coalizione ha vinto in maniera abbastanza brillante, anche se i partiti sono stati un po' oscurati proprio dalla lista del sindaco».

«Noi stessi riprende Bazzaro probabilmente potevamo fare meglio, nei capoluoghi fatichiamo un po', ma il nostro bottino l'abbiamo portato e adesso lo scenario è diverso dal 2015. Allora non c'era stato neanche l'apparentamento, avevamo dato un appoggio esterno: ora i patti con Luigi prevedono per noi il vicesindaco e gli assessori alla Sicurezza e al Commercio. Sapremo far valere la nostra rappresentatività in seno a una Giunta che immagino forte, pronta a svolgere un grande lavoro per le sfide che la città ha davanti a sé. Onore al sindaco, la vittoria è un merito suo personale, in una città non facile da conquistare».

FRATELLI D'ITALIA

Soddisfazione viene espressa da Francesca Zaccariotto, assessore ai Lavori pubblici uscente, figura di spicco di Fratelli d'Italia che sfiora il 7% delle preferenze. «Mi felicito con Brugnaro per lo straordinario risultato acquisito afferma Gli elettori hanno dato il giusto riconoscimento a un lavoro immane, che ha cambiato la città, chiedendo continuità. Brugnaro ha ancora progetti ambiziosi, di grande concretezza, è un bene che prosegua nella sua esperienza di governo. Io lo ringrazio per l'esperienza che ho potuto vivere al suo fianco». Sul risultato di partito, ricorda che «abbiamo triplicato il due e mezzo scarso di cinque anni fa, facendo lo stesso risultato che allora era di coalizione con la mia civica. Siamo andati in linea con i risultati delle elezioni regionali in provincia».

