LA COALIZIONEROMA «Oggi noi siamo spettatori». È il mantra che arriva dal centrodestra nel giorno in cui Roberto Fico comincia ad esplorare le possibilità di un accordo di governo tra M5s e Pd. Ma né Silvio Berlusconi né Matteo Salvini sembrano davvero intenzionati a stare sul loggione. Dopo il Molise, è il Friuli Venezia Giulia. La vittoria della coalizione appare difficilmente in discussione, ma il messaggio che da quelle terre può arrivare a Roma conta per i due leader. Il segretario del Carroccio lì punta tutto per rafforzare il...