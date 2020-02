La Cna del Nordest è favorevole al prolungamento dell'Autostrada A27 e ad un nuovo valico che colleghi il Veneto all'Austria. «Una soluzione che può permettere alle merci di muoversi più velocemente. Ma non cerchiamo lo scontro con gli ambientalisti - spiega Claudio Corrarati, presidente della Cna di Bolzano, del Trentino Alto Adige e anche del Nordest - la sostenibilità deve tener conto della ricaduta sull'ambiente ma anche sulla capacità di un territorio di essere produttivo». Per questa ragione gli artigiani del Nordest si incontreranno a Mestre il prossimo 11 marzo. A Bolzano l'idea non trova però sponda dalla politica. Il governatore dell'Alto Adige, Arno Kompatscher, non si muove di un millimetro: «C'è una posizione chiara nella convenzione delle Alpi. Per noi è escluso che si superino i comuni in superficie. Se ci fosse un progetto in galleria chiediamo di essere coinvolti comunque. Ma è necessario andarci con i piedi di piombo». Insomma una posizione distante chilometri, solo metaforici, da quella di segno diametralmente opposto che arriva dagli artigiani di Bolzano. Visioni contrastanti come contrastanti rimangono le opinioni della politica bellunese che sul tema non ha una posizione univoca.

