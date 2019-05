CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CLASSIFICA DEI REDDITIROVIGO Ultimi nel Veneto per reddito medio, di gran lunga inferiore a quello medio nazionale. I dati diffusi dal Dipartimento delle Finanze relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, quindi relative all'anno d'imposta 2017, permettono di fare i conti in tasca agli italiani. Evasori esclusi. Il dato è in linea con quello degli ultimi anni. Ovvero che la provincia di Rovigo si attesta su una soglia nettamente al di sotto della media nazionale. Prendendo come riferimento il numero di contribuenti e...