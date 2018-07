La cittadella sanitaria avanza da Natale via al monoblocco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I LAVORITREVISO Il project financing da 251 milioni di euro per la costruzione della nuova cittadella sanitaria del Ca' Foncello non è più un sogno. Adesso si inizia a parlare di inaugurazioni. Giovedì scorso Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, ha fatto il punto della situazione in un incontro con Ospedal Grando, società costruttrice evoluzione dell'ati composta dal general contractor Carron costruzioni generali spa con il gruppo internazionale Lend Lease Construction, Siram di Milano, Sielv di Fossò e Tecnologie...