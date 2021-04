Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CITTA'VENEZIA A un certo punto la soluzione peggiore non era nemmeno presa in considerazione. L'idea che il coprifuoco venisse prolungato almeno fino alle 23 era cosa data quasi per scontata, e comunque non andava bene perché voleva essere - a detta loro - una chiusura camuffata da concessione. Quando poi, verso sera, il «tutti in casa» è stato confermato alle 22 almeno fino all'1 giugno, si è capito quanto forte sia stata la...