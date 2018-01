La città va tutta a est, si sposta il baricentro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SVILUPPOPADOVA Cerco un centro di gravità permanente, cantava quello. Anche Padova. E sembra averlo trovato in una direttrice che dalla stazione porta attraverso via Venezia la Stanga e via S. Marco fino al casello dell'autostrada.Negli ultimi vent'anni lungo questa direttrice è nata una città dentro la città, sia per la presenza dell'interporto che avrebbe dovuto collegare con l'idrovia direttamente a Marghera, sia pensando alle opere infrastrutturali come le strade e la stessa zona industriale che hanno supportato l'aumento dei...