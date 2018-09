La città si prepara: Net distribuisce 400 cassonetti in più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PREPARATIVIUDINE La città si prepara a Friuli Doc e lo fa anche in quegli aspetti che rimangono sottotraccia, ma le cui conseguenze sono poi sotto gli occhi di tutti: la pulizia. La Net, infatti, ha preparato un piano straordinario di interventi che vedranno sulle strade 400 cassonetti di raccolta in più e una squadra di 60 addetti e 30 mezzi impegnati ogni giorno, con un impegno di 1.400 ore di lavoro, che si estendono ben oltre i quattro giorni della manifestazione. «L'obiettivo è fare in modo che la qualità dell'evento possa essere...