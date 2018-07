«La città resiste, è viva. Ma il commercio si sta facendo largo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA (d.gh.) «Lo studio effettuato quest'anno sui piani terra ha confermato quanto avevamo evidenziato con i precedenti laboratori. La città si è inevitabilmente trasformata, perché è cambiato il sistema sociale, però è comunque una città che ha ancora un grado di resistenza molto forte. È notevole la resilienza dei cittadini che hanno deciso di rimanere a viverci o si sono trasferiti a Venezia con la loro attività. Venezia continuerà a cambiare, ma in maniera non positiva se non si interviene in tempo». Laura Fregolent,...