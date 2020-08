LA CITTÀ PIENA

VENEZIA Covid che? A vedere la folla che gira in questi giorni per Venezia, sembra che il terrore che tutti abbiamo provato tra marzo, aprile e maggio non ci sia mai stato. La città è tornata a riempirsi, lungo le strade più che nelle camere, di turisti. I parcheggi più comodi sono costantemente esauriti e non passa giorno in cui non ci sia almeno la deviazione delle auto per Tronchetto, se non la chiusura del ponte della Libertà ai non residenti.

Basta un giro per rendersi conto che la gente ha ripreso a muoversi. Ormai non ci sono più solamente gli italiani o i vicini dei Paesi confinanti ma cominciano a vedersi anche famiglie dal Medio Oriente. Mentre i veneziani (anche diversi tra quelli di terraferma) si mettevano in coda per prendere u vaporetto o un motoscafo di buon mattino diretto alle spiagge del Lido, i turisti (quelli che dormono altrove) cominciavano ad arrivare in macchina o in treno. Un fiume continuo che non farebbe pensare a un'emergenza Covid tuttora in corso.

Eppure, è quasi tutta gente che affolla la città, ma non alberghi, appartamenti, negozi e ristoranti. Solo i musei hanno registrato un buon incremento. Lo si vedeva dalle code in piazza San Marco: quella per il Ducale ieri mattina girava l'angolo, lunghe anche quelle per il campanile (l'ascensore è a portata ridotta) e per la Basilica. Le altre attrazioni (visto che Venezia è spesso paragonata a un parco a tema) sono invece quasi sempre trascurate. Come se uno che va a Roma andasse solo a vedere la fontana di Trevi.

HOTEL IN RIPRESA

Anche negli alberghi la musica sembra cambiata. A fronte di un tasso di occupazione del 15-20 per cento di luglio e prezzi quasi sotto costo, ora le cose vanno meglio.

«In questi giorni - spiega il direttore di Ava, Claudio Scarpa - Su agosto abbiamo visto un graduale miglioramento. Nei primi 10 o 15 giorni siamo arrivati al 30-35 per cento di occupazione media. In questi giorni arriviamo anche al 60-70 per cento, pensando però che c'è chi è pieno e chi è invece quasi vuoto. Sono aumentati anche i prezzi, visto che per un quattro stelle buono siamo passati dai 100 euro a notte dei primi del mese a circa 140».

Una situazione che sembrava impensabile solo un mese fa e che oggi si è magicamente capovolta facendo prendere qualche boccata di ossigeno agli operatori turistici, che comunque continuano a lavorare molto al di sotto degli standard.

TRASPORTI IN SOFFERENZA

È vero che l'azienda ha annunciato da lunedì alcuni rinforzi, soprattutto alle linee 2 (ogni 12 minuti in canal Grande invece che ogni 20), 6, 7 e 14 (queste ultime per servire le spiagge. Restano però forti tensioni sulle linee circolari, sulle linee per le isole (soprattutto Burano) e in canal Grande con la linea 1 stracarica nelle ore e nelle direzioni di punta, in modo tale da lasciare a terra passeggeri. Non per il distanziamento, ma per mancanza di centimetri.

RINFORZI INSUFFICIENTI

«Stiamo monitorando costantemente l'andamento della domanda di trasporto - è il commento dell'assessore alla Mobilità, Renato Boraso - e quello dei ricavi, appena i dati sono stati un po' più confortanti abbiamo chiesto al Gruppo Avm di compiere uno sforzo ulteriore, scommettendo su un trend in crescita e sperando che lo stesso si confermi nei prossimi giorni. Come Amministrazione abbiamo il dovere di gestire le risorse pubbliche, garantendo da una parte i servizi di mobilità per residenti, pendolari e visitatori e dall'altra la salvaguardia del bilancio».

Bene, ma non benissimo. Ieri a bordo c'è chi è venuto alle mani. Evidentemente bisogna fare ancora di più.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA