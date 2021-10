Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NUOVO CORSOVENEZIA L'autunno ha portato in città il rinascimento del commercio e della qualità artigiana. Da un paio di mesi non c'è sestiere che non festeggi il battesimo di un'insegna lucente con cui un commerciante intraprendente abbia scelto di dare una chance a sé e a Venezia. Le calli del centro storico, in gran parte spogliate dai lockdown, si riscoprono. Questa effervescenza si declina in numerose attività di vicinato, indice...