LA CITTÀ DEGLI ALBERGHI

VENEZIA Se a giugno e luglio si poteva dormire a Venezia senza grossi problemi a 100 euro in una doppia di un 4 stelle affacciato sul canal Grande, oggi quella stessa camera costa molto di più, almeno del 50 per cento. Sempre poi, che sia libera. Gli alberghi in città stanno vivendo un recupero fino a poche settimane fa inimmaginabile. Niente affari d'oro, per carità, ma solo la possibilità di tenere aperto e lavorare senza rimetterci e sperare che l'autunno continui la tendenza della seconda metà di agosto, in modo da passare la nottata dell'inverno (tradizionalmente una stagione grama per il turismo in città) per arrivare all'appuntamento di Carnevale o, al più della primavera senza avere le ossa rotte o essere stati costretti a vendere o a portare i libri in tribunale.

LE PREVISIONI

«Luglio si è confermato sul 15-20 per cento di tasso di occupazione come da previsione - commenta il direttore dell'Associazione veneziana albergatori (Ava), Claudio Scarpa - Su agosto abbiamo visto un graduale miglioramento. Nei primi 10-15 giorni siamo arrivati al 30-35 per cento di occupazione, ma in questi giorni arriviamo anche al 60-70 per cento, pensando che questa è la media dei polli di Trilussa e ci può essere chi è pieno e chi è quasi vuoto. Mentre poi su luglio abbiamo visto prezzi spaventosamente bassi e così è stato anche per i primi 10 giorni di agosto, adesso per la prima volta stanno salendo. Sono segni positivi che fanno ben sperare per settembre che è il mese del turista pernottante. Tanti che ci sono adesso a Venezia in realtà non dormono qui».

Quindi, la speranza che i prezzi tengano a settembre.

«Certamente quello - aggiunge Scarpa - e anche che l'occupazione delle camere arrivi almeno al 70-80 per cento. Solo così ci sarà migliore possibilità di affrontare l'inverno con un minimo di serenità. Ci aspettiamo infatti un inverno pessimo, visto che l'estate non è stata sanitariamente parlando tranquilla come si sperava. L'inverno tutti coloro che avranno un raffreddore o un po' di febbre avranno il sospetto di avere il Covid».

CHI HA APERTO

Se la speranza è incassare qualcosa tra settembre e ottobre, bisogna anche dire che anche ora ci sono alberghi che non hanno aperto.

«Il 60 per cento degli hotel - puntualizza il direttore di Ava - ha aperto tra giugno e luglio, un altro 10 aprirà a settembre. Gli altri sono chiusi. Chi ha deciso di aprire è qualcuno che va aiutato. È qualcuno che si è messo una mano sulla coscienza anche per i lavoratori. Siamo in continuo contatto con i sindacati e devo dire che tanti nostri associati hanno aperto per senso civico e per dare la sensazione che Venezia è ancora una destinazione turistica. Quasi tutti gli associati sono aperti e io ne sono orgoglioso. Sono quasi tutti imprenditori locali, che abitano qui e che rischiano del proprio».

CHI C'È OGGI

E veniamo alla composizione dei turisti pernottanti a Venezia in questa estate e in questi giorni.

«Principalmente gli ospiti degli alberghi veneziani sono nell'ordine italiani, tedeschi, austriaci e francesi - spiega Scarpa - ma arrivano anche inglesi. Non sono grandi numeri nel caso di questi ultimi, ma ci sono, anche se pensavamo che sarebbero scomparsi. Ovviamente non ci sono americani. Vedo qualcuno anche dal Medio Oriente. Forse questo è anche il frutto della politica sicurezza sanitaria che ha colpito molto all'estero. Da Paese più contagiato come eravamo percepiti la scorsa Pasqua, siamo ora considerati un Paese sicuro, tra i più sicuri al mondo sul piano del Covid. Merito anche della Save (la compagnia di gestione dell'aeroporto Marco Polo, ndr) che ha tenuto aperti alcuni voli che ci hanno portato clientela qualificata».

Infine il futuro, cosa si aspettano gli albergatori veneziani?

«Fortunatamente ci sono le elezioni e per cui siamo in grado di affrontare il tema del turismo e capire come il turismo può essere gestito. Sarà fondamentale che chi si candida abbia le idee chiare su come distinguere tra escursionisti e pernottanti privilegiando questi ultimi. Come coniugare il turismo qualificato con la città dovrebbe essere un argomento- conclude - non dire mi candido perché lui è brutto. O interveniamo adesso o non interveniamo più. È il momento fondamentale per capire cosa vogliamo fare della città».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA