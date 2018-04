CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CITTÀ CHE MUOREVENEZIA È vero che i nuovi nati a Venezia sono così pochi che riescono solamente a rallentare un calo della popolazione che altrimenti sarebbe disastroso, ma è altresì vero che le strutture ricettive stanno riempiendo i vuoti lasciati da chi non c'è più. Al posto dell'appartamento dei nonni, non passa settimana che sorga una casa per vacanze, mentre gli alberghi prendono il posto di gloriose aziende defunte o ridotte a divisioni di realtà più grandi. E così anche palazzo Molin, che è un tratto distintivo delle...