Comincia oggi anche per la Cisl Belluno-Treviso la fase due. Il sindacato questa mattina riapre al pubblico, ma solo su appuntamento. Le scorse settimane le attività, comunque, non si sono mai fermate. Anzi, il ricorso agli ammortizzatori sociali e i protocolli di sicurezza nelle aziende hanno portato ad un incremento dell'attività proprio nelle ore in cui gli uffici venivano chiusi al pubblico procedendo da remoto. «Poderoso lo sforzo organizzativo - spiega il sindacato - e molteplici gli aspetti e le novità per la riapertura, a partire dall'adozione di schermature per tutti gli operatori a contatto con il pubblico». La novità principale per coloro che si rivolgeranno al Caf per i servizi fiscali, al patronato Inas e alle federazioni di categoria per le tutele sindacali, sarà il necessario appuntamento da fissare attraverso i centralini e, per quanto riguarda il Caf, il numero unico per le prenotazioni 0422 1660661 per entrambe le province. «È fondamentale - commenta Massimiliano Paglini, Segretario organizzativo Cisl Belluno Treviso - che lavoratori, pensionati, iscritti e la cittadinanza tutta comprendano che la nostra priorità è garantire la sicurezza, sia a chi viene dall'esterno per usufruire dei nostri servizi e delle nostre tutele, sia per tutto il personale e gli operatori che da lunedì saranno impegnati a gestire il ritorno delle persone nelle nostre sedi. L'imperativo è quello di garantire i servizi nella totale sicurezza, per questo, al fine di favorire la programmazione e il rispetto delle distanze sociali, della limitazione alla concentrazione di persone nei locali e, quindi, la salute di tutti, non si potrà accedere senza appuntamento».

