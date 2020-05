Dopo settimane complicate e non prive di preoccupazione oggi, con l'avvio della fase due, anche la Cisl Belluno Treviso riapre al pubblico, ma solo su appuntamento. Per quanto nelle scorse settimane le attività non si siano mai fermate, i protocolli di sicurezza e le rigide regole imposte dalle autorità, nonché i principi di prudenza, avevano portato alla chiusura al pubblico, con la gestione di tutte le operazioni da remoto e l'accesso alle sedi esclusivamente su appuntamento e solo per urgenze. Poderoso lo sforzo organizzativo per la riapertura, a partire dall'adozione di schermature per tutti gli operatori a contatto con il pubblico e di tutti quei dispositivi e presidi di prevenzione che garantiranno sicurezza a tutti gli operatori sindacali e alle persone che entreranno nelle sedi. La novità principale per coloro che si rivolgeranno al Caf per i servizi fiscali, al patronato Inas e alle federazioni di categoria per le tutele sindacali, sarà il necessario appuntamento da fissare attraverso i centralini.

La prossima sarà una settimana di rodaggio e pertanto non tutte le 25 sedi saranno ancora aperte al pubblico: si andrà a regime a partire da lunedì 11. Questo l'elenco delle sedi aperte da oggi nella Marca: Treviso, Conegliano, Montebelluna, Castelfranco Veneto, Pieve di Soligo. «È fondamentale - commenta il segretario Massimiliano Paglini- che lavoratori, pensionati, iscritti e la cittadinanza tutta comprendano che la nostra priorità è garantire la sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA