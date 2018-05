La Cisl incontra i cittadini nei distretti «Diteci cosa non funziona nella sanità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE La Cisl di Pordenone e la Federazione dei pensionati, incontrano i cittadini nei distretti sanitari del territorio. L'obiettivo: capire con i cittadini quali sono i servizi offerti e quali le richieste per migliorarli. A quattro anni dall'avvio della riforma sanitaria in Regione e dopo una campagna elettorale («con toni e informazioni non sempre in linea con esigenze e realtà legate alle necessità dei cittadini», sottolinea il responsabile Cisl Paolo Florean) l'occasione vuole essere un piccolo laboratorio per porre in luce i...