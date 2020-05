LA CHIUSURA

CASALE Affitto e costi di gestione lievitati al punto da diventare insostenibili per effetto della chiusura da lockdown: i gestori della piscina di Casale rinunciano all'attività e l'impianto sportivo chiude:«E' ufficiale, Acquafit 2.0 non riaprirà», hanno scritto da qualche giorno i gestori in un lungo e intenso post apparso nella pagina Facebook del centro sportivo. La pesante onda d'urto della ripresa post-Covid si presenta ora come un muro troppo alto da superare e a Casale decreta la chiusura delle piscine di via Belvedere, diventate dal 2015 fulcro della rinascita sportiva del territorio. Non ultima la promozione nel 2017 della società di Casale a Scuola nuoto federale giunta da parte della Federazione Italiana Nuoto: «Gli affitti in questo momento sono diventati insostenibili spiega Massimo Bellio, rappresentante legale della società Acquafit 2.0 Se prima dell'emergenza Covid ci potevamo permettere di pagare l'affitto adesso, dopo la chiusura dell'impianto, non ce lo possiamo più permettere. E per non incorrere nel fallimento abbiamo preferito dare disdetta al contratto d'affitto. Garantendo la possibilità di poter ricominciare di nuovo, speriamo presto, in un'altra struttura sportiva». Alla sofferta decisione la società è giunta appena una settimana fa. Domani la consegna delle chiavi e la chiusura dell'impianto che tra piscine, palestra, centro benessere e lezioni di ballo era diventato ombelico sportivo per migliaia sportivi in arrivo da tutta la Marca. Nulla da fare contro il conto presentato in seguito alla chiusura forzata degli ultimi mesi: «Questi ultimi giorni per noi sono stati durissimi. Dover fare i conti con la realtà e rinunciare al nostro progetto ci è costato moltissimo scrivono i gestori nel lungo post di congedo affidato ai social Purtroppo però non è più possibile né tantomeno sostenibile continuare. E la nostra avventura a Casale sul Sile si chiude qui». Una trentina i collaboratori sportivi del centro che hanno perso il lavoro. La gestione Acquafit 2.0 la terza che dal 2002 ha preso le redini dell'impianto sportivo - aveva aperto il 4 settembre 2015. Il 3 ottobre dello stesso anno il presidente della Regione, Luca Zaia, aveva inaugurato il parco della piscina a completamento della Greenway del Sile, il percorso ciclo-pedonale. Nel 2016 il trionfo del ritorno a Casale del nuoto agonistico con la rinascita di una squadra da tempo perduta. Una strada tutta in salita. Fino all'arrivo dell'emergenza Coronavirus e la chiusura forzata dell'impianto lo scorso 7 marzo: «I problemi sono diventati insormontabili dopo l'arrivo del Covid - dice Massimo Bellio E' matematico: impossibile sostenere le spese di gestione dell'impianto».

Alessandra Vendrame

