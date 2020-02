LA CHIESA

Dopo il divieto imposto domenica, da ieri è di nuovo possibile celebrare i funerali in chiesa. Lo stesso vale per le nozze. Con i chiarimenti applicativi dell'ordinanza, diffusi in serata, il Patriarcato, sulla scorta delle indicazioni della Regione, ha specificato che non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie, civili e religiose, a condizione di permettere la partecipazione ai soli familiari.

In altre parole: non rileva più il fatto di essere in chiesa o in altro luogo dove si svolge il rito, ma è dirimente il numero delle persone presenti (peraltro non specificato, ma lasciato alla valutazione di buon senso). Nella giornata di ieri le imprese di onoranze funebri avevano dovuto spiegare alle famiglie alle prese con un lutto che la messa non era possibile e al massimo ci si doveva accontentare di una preghiera in obitorio o in cimitero, essendo previsto il trasporto diretto della salma. C'è chi aveva chiesto il rinvio della celebrazione del congedo a quando l'emergenza sarà rientrata, trovando però la contrarietà di Veritas.

DISPOSIZIONI

Purtroppo non è possibile trattenere il defunto in obitorio oltre i tempi normali perché se tutti lo facessero si rischierebbe di non avere a disposizione gli spazi necessari solitamente garantiti dal normale turnover, è stato comunicato dall'azienda che gestisce i servizi cimiteriali. Comunque sia dalle Iof, ad esempio Busolin, Sartori, Rallo e Coppolecchia, era stato riferito che nella maggior parte dei casi la gente è dispiaciuta, ma comprende le ragioni del provvedimento vista la contingenza.

Un ruolo d'informazione importante per i familiari lo hanno, ovviamente, i sacerdoti.

Io sono sempre disponibile per la benedizione al momento della chiusura della bara e anche una volta raggiunta la tomba, ha detto don Armando Trevisiol, rettore della chiesa del cimitero dove vengono celebrati oltre 100 funerali l'anno. L'importante è trovare le parole giuste e non far mancare la vicinanza, ha spiegato don Gianni Bernardi, arciprete del Duomo.

Comunque una messa esequiale può essere celebrata una volta rientrata la crisi, aveva sottolineato don Natalino Bonazza, parroco di San Giuseppe in viale San Marco e del Corpus Domini al quartiere Pertini. In serata, appunto, la novità. Intanto i fedeli si adeguano al divieto del patriarca Moraglia di celebrare le messe, comprese quelle delle Ceneri di mercoledì sempre molto sentita che darà il via al tempo di quaresima verso Pasqua. Già domenica mattina c'era stata una flessione nella partecipazione delle funzioni festive.

Per le famiglie forse ha pesato il ponte di carnevale, ma più di tutto tra i banchi si sono visti meno anziani, hanno fatto sapere i sacerdoti. Sospese anche le attività nei patronati. Ieri lo stesso don Bonazza si è inventato un altro modo per raggiungere i bambini e i ragazzi rimasti a casa, facendo una diretta social nell'ora del consueto ritrovo della catechesi divenuta così a distanza: ha proposto una frase del Vangelo e offerto una breve meditazione, quindi una preghiera di affidamento alla Madonna della Salute e poi la benedizione.

Alvise Sperandio

