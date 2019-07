La chiave è l'intrattenimento premio lungo le strade tartassate dalle ruspe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TROVATAPORDENONE È vero, c'è sempre la leva fiscale sulla quale contare per cercare di placare gli animi dei commercianti soffocati dai cantieri, ma non può bastare. Lo hanno detto loro stessi, gli esercenti, che i vantaggi di uno zero punto qualcosa di riduzione dell'Imu non saranno mai comparabili con un ristoro del danno vero e proprio. Così, tra le stanze dell'amministrazione Ciriani e quelle dell'Ascom, è nata una seconda soluzione: portare nelle piazze e nelle vie più colpite dai lavori che stanno rivoluzionando la città alcuni...