La Cgia: «Far slittare il versamento delle imposte per le aziende»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA «Bloccati i mutui?Bene, ma la nostra denuncia resta in piedi: questa misura, comunque positiva, va a beneficio delle famiglie, ma non delle imprese. A Venezia le botteghe e i negozi non si acquistano, coloro che esercitano l'attività sono in affitto». Paolo Zabeo, coordinatore del Centro studi Cgia, torna all'attacco sul sostegno alle aziende dovuto dall'emergenza acqua alta: la richiesta è che vengano fatte slittare i versamenti dovuti delle imposte. «Quando si fanno gli investimenti per acquistare un macchinario - continua -...