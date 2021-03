ECONOMIA

MESTRE Che il Recovery Plan non scordi le Pmi. Sarebbe quantomeno curioso. Parliamo del 99,9% delle imprese italiane, dove trovano impiego il 77,5% degli addetti, un tessuto produttivo su cui si basa l'economia del Paese e soprattutto veneta. A richiamare l'attenzione sul tema ci ha pensato lunedì la Cgia, portando in audizione presso la Commissione congiunta Bilancio e Politiche Europee del Senato la condizione in cui versano gli artigiani e le piccole imprese, sui cui andrebbe cucito su misura il Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Un documento così importante non può concentrarsi solo sulle imprese di grandi dimensioni sottolinea il segretario degli artigiani mestrini Renato Mason - Troppo spesso le scelte programmatiche si concentrano su temi, ambiti e questioni che sfiorano appena realtà fortemente radicate nel tessuto sociale ed economico, garantendo la coesione territoriale e favorendo la distribuzione della ricchezza». Per quanto riguarda la Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, Cgia evidenzia la necessità di valorizzare l'artigianato artistico, come fattore di identità e tradizione, agevolando la trasmissione delle imprese e dei mestieri alle nuove generazioni e promuovendo la presenza dell'artigianato e delle micro imprese nei centri urbani minacciati dalla desertificazione di negozi e botteghe. Sulla Rivoluzione verde e transizione ecologica il documento depositato a palazzo Madama richiama l'introduzione di misure strutturali per favorire l'economia circolare, valorizzando gli appalti locali, riqualificando e mettendo in sicurezza gli edifici pubblici, nonché allungando gli effetti del superbonus 110% ben oltre il 2023. In merito alle Infrastrutture per la mobilità s'invoca un processo di transizione ecologica che coinvolga tutto il comparto dell'autotrasporto, incentivando la presenza delle microimprese private nel settore del Trasporto pubblico locale. Per quanto concerne Istruzione, formazione, ricerca e cultura centrale è il rapporto scuola-impresa e lavoro, da alimentare, incentivando la formazione professionale, gli istituti tecnici e aprendo il mondo della ricerca anche alle piccole e piccolissime imprese. E poi l'Inclusione, coesione, equità sociale, di genere e territoriale. Qui Cgia avverte la necessità di recuperare la residenzialità nei piccoli Comuni, nelle aree interne e nelle zone montane. Non solo. «Bisogna rimettere al centro l'apprendistato come canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro - si legge nel documento - e mettere a punto un ammortizzatore sociale universale anche per i titolari di partita Iva». Infine la Salute, per cui risulta «indispensabile potenziare ed investire maggiormente sulla medicina territoriale. Alla luce della pandemia vissuta in questo ultimo anno - conclude Cgia - la sanità deve rimanere pubblica, gratuita e universale, incoraggiando con forza le azioni di controllo e verifica sull'uso delle risorse pubbliche nel settore».

Luca Bagnoli

