CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIATREVISO Il sogno di Sofiya era avere un figlio. Con il dottor Placido Maugeri, il radiologo per il quale aveva deciso di cambiare vita e lasciare per sempre Pascal Albanese, aveva già scelto il nome: lo avrebbero chiamato Lorenzo. «Voleva fare il grande passo e diventare mamma, e io l'ho amata per questo: avevo capito che voleva dare una svolta alla sua vita, e per farlo aveva scelto me» la ricorda il medico trevigiano allontanandosi dalla camera ardente del Ca' Foncello, dove ieri mattina si è celebrata la cerimonia con rito...