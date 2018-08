CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CERIMONIAGENOVA Le campane suonano a lutto in città, nello specchio di mare davanti alle bare allineate scivola un rimorchiatore con la bandiera di Genova a mezz'asta. Una chiesa non è sufficiente per contenere tutto il dolore per i morti travolti dal ponte Morandi e i diciannove feretri coperti di rose bianche. Dopo la strage del viadotto, alcuni parenti hanno riportato i loro cari a casa, chi è qui nel grande capannone vuole un funerale di Stato: riconosce il valore dei vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle macerie, stringe...