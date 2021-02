LA CERIMONIA

CORTINA Tre aerei della Pattuglia acrobatica nazionale hanno sorvolato a lungo la conca d'Ampezzo, ieri mattina. Si sono presentati in valle alle 11, puntuali, come concordato, poi hanno inanellato numerose prove delle evoluzioni che le Frecce Tricolori al completo, faranno nei prossimi giorni, per i Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. Per una quarantina di minuti i tre velivoli Aermacchi Mb339 hanno tenuto la gente con il naso all'insù, per seguire i voli al cospetto della Tofana, evidenziati da alcune scie bianche.

IL PROGRAMMA

L'esibizione della Pan, con l'intera formazione, è attesa domenica 14 febbraio, ma già oggi, nella tarda mattinata, gli aerei torneranno sulle Dolomiti d'Ampezzo, dalla vicina base aerea di Rivolto, nella pianura friulana. La presenza delle Frecce Tricolori ha evidenziato ancor di più, se pure ce ne fosse bisogno, che Cortina è già entrata nel clima dei Mondiali. Nel centro del paese sono state esposte piccole bandiere delle nazioni che parteciperanno all'evento, una settantina, con oltre 600 atleti; si va dall'imponente presenza dello squadrone austriaco, o di altre nazionali con grande tradizione nello sci alpino, sino agli stati africani, asiatici, sudamericani, che hanno talvolta un solo sciatore in gara.

LE PROVE

Questi atleti dovranno pure superare le selezioni, sulla pista Lino Lacedelli, alle Cinque Torri, prima di affrontare gli impegnativi tracciati della Tofana. Nel piazzale della stazione è praticamente completato l'allestimento degli spazi che accoglieranno la cerimonia di apertura, alle 18 di domenica 7 febbraio. È stato confermato che non ci saranno le squadre. Gli atleti rimarranno nei loro alberghi, seguendo rigidi protocolli, stabiliti dalla Federazione internazionale sci; disposti dalle autorità sanitarie italiane; voluti in alcuni casi dalle singole nazioni, che hanno talvolta norme ancora più vincolanti. La presenza alla cerimonia avverrà su invito, con una platea di rappresentanti istituzionali e uno spazio limitato, riservato ai giornalisti. Non potrà esserci la partecipazione del pubblico. Il Covid-19 continua a colpire.

IL POSITIVO

È di ieri la notizia della positività dell'ex gigantista Max Blardone, da anni commentatore tecnico della Rai, durante le trasmissioni in diretta delle gare di Coppa del mondo. Non potrà farlo per i Mondiali di Cortina, così come non ci sarà Paolo De Chiesa, voce storica dello sci italiano, dopo essere stato componente della Valanga Azzurra. Sul fronte sanitario si rileva l'impiego a Cortina di due delle quattro auto mediche che sono andate a potenziare la dotazione della Usl 1 Dolomiti di Belluno. Per i Mondiali saranno dirottate ai piedi della Tofana due Skoda Kodiaq Executive 4x4, omologate come veicolo speciale di soccorso avanzato. All'interno possono ospitare quattro persone, oltre a diverso materiale sanitario e apparecchiature mediche, con un defibrillatore con possibilità di trasmissione immediata dell'elettrocardiogramma. Ci sono barelle, caschi, presidi per l'immobilizzazione dei traumatizzati.

L'EREDITÀ

Finiti i Mondiali, saranno destinate a sedi operative nel territorio della Usl, come le altre due, già in servizio a Feltre e a Pieve di Cadore. Da oggi comincia l'attività del Virtual media centre, un prezioso strumento di lavoro per giornalisti, radio e televisioni, siti Internet, che riceveranno dal web materiale per articoli e servizi, fotografie e video, interviste e contributi di ogni genere. C'è la volontà di sopperire con queste fonti alla mancata presenza in valle dei tifosi, degli appassionati. Le tribune di Rumerlo, allestite i mesi scorsi, resteranno desolatamente vuote. Fra i servizi attivati da Fondazione Cortina 2021 per i Mondiali ci sono le trasmissioni radiofoniche, affidate per il terzo anno consecutivo a Radio dimensione suono. Sarà Petra Loreggian, una delle voci più note di Rds, a condurre la cerimonia di apertura dei Mondiali, domenica 7 febbraio, alle 18. Poi una postazione della radio animerà le due settimane dei Mondiali, sino al 21 febbraio, in piazza Angelo Dibona, nel centro del paese. Nel rispetto delle norme sanitarie, sarà comunque uno strumento di aggregazione, anche se non potrà essere fisica. Racconterà l'evento con cronache sportive, ma anche culturali e sociali, economiche. (MDib.)

