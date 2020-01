LA CERIMONIA

BELLUNO Sentita e commovente cerimonia per la Giornata della Memoria, ieri mattina alla sala Zanardelli della Prefettura di Belluno. Anche al Palazzo della Giustizia di Belluno si è tenuto un momento di raccoglimento, con le parole del giudice Angela Feletto, che ha ricordato per non dimenticare gli errori della Shoah. A Palazzo dei Rettori poi sono stati insigniti della Medaglia d'onore cinque, persone ormai decedute, parliamo di Tomaso Bombassei Vettor di Auronzo di Cadore, Luigi Fagherazzi di Belluno, Giovanni Poclener di Lozzo di Cadore, Gioacchino e Luigi Trevisson di Ponte nelle Alpi. Sono intervenuti alla cerimonia i loro famigliari, rispettivamente il nipote Luigi Bombassei De Bona, la figlia Giovanna Fagherazzi, il figlio Fiori Poclener, il figlio Giochino e la figlia Candida Trevisson. Autorità e studenti, insieme, hanno portato spunti di riflessione a tutti i presenti.

I MESSAGGI

Si sono intervallati i discorsi ufficiali, a esibizioni musicali e letture a cura degli studenti degli istituti Ricci, Renier e Segato. Ha preso la parola il prefetto di Belluno, Adriana Cogode: «Non possiamo e non dobbiamo dissipare, per indifferenza, ignoranza o, peggio ancora, arroganza ha sottolineato il Prefetto l'incubo della Shoah, con il quale doverosamente dobbiamo convivere quale monito per non abbassare la guardia. La memoria ci sostiene e ci guida nella scelta del bene contro il male, ci indica la strada per essere giusti, come coloro che hanno combattuto ed aiutato il popolo degli oppressi». Due ragazze della Consulta giovani Scuole in Rete hanno poi preso la parola. «Questa giornata serve per elaborare i valori di una comunità». Ma come può l'uomo cadere così in basso? Si sono chiesti gli studenti, andando oltre alla Shoah: «Come la mettiamo con i milioni di morti Kulàki e dei gulag sovietici, gli infoibati, il milione di massacrati con ilmacete in Ruanda in soli 100 giorni, gli stupri etnici, i campi di concentramento della ex Juguslavia, il genocidio di 8400 musulmani in soli 10 giorni a Srebrenica, le teste mozzate dell'Isis, Boko Aram...».

L'ISBREC

Dopo intermezzi musicali, ha preso la parla Enrico Bacchetti, direttore dell'Istituto storico bellunese della Resistenza e dell'età contemporanea. Per quanto riguarda l'internamento in Italia, si contano circa 30 mila casi che hanno interessato civili, di cui 1000 solo nel Bellunese, per quanto riguarda gli internati militari il numero cresce, 650 mila in Italia, 3500 in provincia, «si tratta di coloro che, dopo l'8 settembre 1943, si rifiutarono di combattere di fianco ai tedeschi. La deportazione è legata strettamente alla Resistenza, Belluno non era vista come Italia, ma come una propagine dell'impero tedesco». Bacchetti ha ricordato i triangoli rossi, ma anche i triangoli rosa, gli omosessuali che, in quanto tali , venivano deportati: «per questo oggi indosso una cravatta rosa, un omaggio che mi sento di fare per restituire anche a loro un po' di memoria». Infine l'orazione civile del giornalista Pierluigi Svaluto Moreolo, che ha ripercorso alcuni drammatici momenti legati alla Shoah e messo in guardia dai pericoli che, oggi, si annidano dietro ogni forma di discriminazione.

Federica Fant

