CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIABELLUNO In aumento le rapine, ma in calo i furti in abitazione. I dati diffusi ieri in occasione della celebrazione numero 204 della fondazione dei carabinieri, mostrano uno spaccato di episodi sempre più violenti in provincia. Ma c'è anche una buona notizia: il calo generalizzato dei reati, evidenziato anche dal prefetto Francesco Esposito che ha precisato: «Belluno si attesta tra le prime tre province in Italia per sicurezza». «Qui i reati scoperti - ha proseguito il prefetto - sono quasi il doppio di quelli delle altre...