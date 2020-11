LA CELEBRAZIONE

MESTRE Scarsa affluenza, ieri in terraferma, nei luoghi di culto dedicati alla Madonna della Salute. La paura del contagio da Covid, l'invito di Comune e Patriarcato ad andare nella chiesa più vicina alla propria abitazione (in molte è stata esposta l'immagine copia della veneziana Mesopanditissa), la scelta di seguire la Messa del patriarca in tv o in streaming e forse anche la prima giornata fredda e ventosa, hanno tenuto lontani molti fedeli. A differenza di quanto avvenuto nella basilica di Venezia, nel santuario di via Torre Belfredo a Mestre e nella parrocchiale di Catene è stato possibile accendere le candele votive.

A Catene, per la prima volta dopo una cinquantina d'anni, la statua della Vergine di Lourdes è tornata stabilmente per un giorno sul presbiterio della chiesetta antica. Le persone l'hanno raggiunta seguendo un percorso separato di entrata e uscita, sotto il controllo dei volontari, un centinaio quelli impiegati a turno nel corso della giornata. Sotto il portico sono stati allestiti i banchetti per la vendita delle candele e di altra oggettistica religiosa e una simpatica mostra con i disegni dei bambini dedicati alla festa. Dentro la chiesetta, sgomberata dei banchi, i fedeli si sono raccolti in preghiera posizionandosi sopra i bolloni verdi apposti sulla pavimentazione per garantire le distanze. La Messa del malato è stata celebrata nella chiesa grande a metà mattina alla presenza di una rappresentanza dell'Unitalsi aziendale. Nel pomeriggio è seguita la funzione per le famiglie e i bambini.

BANCHETTI PER LE CANDELE

A Mestre non si sono viste grandi code. Due, all'esterno, i banchetti allestiti per le candele così come due, all'interno, le postazioni dove accenderle. I volontari hanno misurato la temperatura a ogni fedele in entrata e vigilato sul rispetto delle misure di sicurezza. Dentro la chiesa i banchi sono stati raccolti per zone per evitare gli assembramenti. Due le messe di primo mattino e due in chiusura di giornata. Per il resto, sono stati recitati il rosario e altre preghiere mariane.

Sia a Catene che a Mestre sono saltate tutte le iniziative collaterali. Niente pesche di beneficienza né bancarelle per i dolciumi. A Catene oggi non ci saranno neppure la benedizione dei mezzi e degli autisti né la consueta processione per le vie del quartiere. Fuori dalle chiese la Polizia locale ha sorvegliato la situazione. Non è mancato qualche rimprovero da parte degli agenti in servizio a qualcuno di passaggio in strada che non indossava affatto o comunque non a dovere la mascherina.

Alvise Sperandio

