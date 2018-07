La cautela del Viminale: chiesto un dossier «Non c'è emergenza ma effetto emulazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA L'attenzione c'è, anche se il ministro dell'Interno Matteo Salvini afferma: «Emergenza razzismo? Non diciamo sciocchezze». E aggiunge: «Ogni aggressione va punita e condannata, sono e sarò sempre a fianco di chi subisce violenza». Il responsabile del Viminale respinge al mittente le accuse di chi ritiene che le sue parole abbiano potuto incidere sul clima avvelenato che si respira in questi giorni dal Nord al Sud d'Italia, ma questo non vuol dire che la questione venga sottovalutata. Negli uffici del ministero gli episodi...