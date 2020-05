LA CATENA UMANA

VENEZIA Saranno decine, centinaia o migliaia? Della manifestazione in programma oggi dalle 10 a Venezia non si sa praticamente nulla. È un'iniziativa nata sui social per la quale non è stata chiesta alcuna autorizzazione e questo preoccupa parecchio Prefettura e Questura. Non essendoci referenti con nome e cognome con cui interloquire, le autorità non possono permettersi di farsi prendere alla sprovvista, soprattutto quando un appuntamento è stato fissato in piazza San Marco, luogo da sempre vietato alle manifestazioni di ogni genere. È logico quindi supporre (e così sarà) che ci sarà un grande spiegamento di forze dell'ordine a tenere sott'occhio l'evolversi della situazione.

VOGLIAMO APRIRE

Da come si capisce dai messaggi che sono circolati in questi giorni, dietro ci sono persone comuni, lavoratori e imprenditori messi in ginocchio prima dall'acqua alta del 12 novembre e poi dal crollo totale del turismo dovuto alla pandemia da coronavirus. Le premesse, però, sembrano non suscitare allarme.

«Vogliamo creare una catena umana - è stato scritto più volte - in modo da rispettare le distanze dei 2 metri, da Ca' Farsetti alla riva opposta (riva del vin) passando sopra il ponte di Rialto. Nessun tipo di fischietto o trombetta per non creare disturbo. Una silente presenza nel ventre di mamma Venezia per manifestare l'orgoglio di poter lavorare nella città più amata al mondo».

LA POLITICA INTRUSA

Oltre al popolo dei lavoratori e delle partite Iva, hanno dato adesione anche esponenti di Fratelli d'Italia e di Forza Nuova, anche se non si sa se saranno materialmente presenti. Questo ha provocato un ribollir di sangue nelle forze del centrosinistra. Il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Giovanni Andrea Martini, ha chiesto al prefetto Vittorio Zappalorto di chiudere la piazza a manifestazioni di questo tipo.

«Siamo in un momento difficilissimo per il Paese - ha scritto - e per la città e manifestazioni come queste che hanno l'unico scopo di sollevare lo scontro sociale devono assolutamente essere bloccate. Non sfugge poi a nessuno la pericolosità anche dal punto di vista sanitario per un possibile assembramento che va contro quella cautela e prudenza che in questo momento sono necessarie oltre che richieste da specifiche ordinanze. Sono certo che, per le diverse specifiche competenze, svilupperete l'azione adeguata per impedire che si contravvenga ad una specifica norma».

OGGI CI SARÀ

Invece, anche per il fatto che manifestazioni analoghe svolte negli ultimi giorni (e di cui si parla anche in queste pagine) si sono svolte nel massimo rispetto delle regole, la catena umana ci sarà. Ci saranno praticamente tutte le categorie impegnate nel turismo: alberghi, locazioni turistiche, B&B, pubblici esercizi e tutta la filiera dei servizi ad essi legati. E poi, la maggior parte del tessuto commerciale di Venezia con le loro famiglie. E anche gondolieri e tassisti acquei (non è escluso un corteo acqueo) che si dirigeranno tutti verso Ca' Farsetti per incassare la solidarietà del sindaco Brugnaro.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA