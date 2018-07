La Cassazione: dire «andate via» è razzismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Espressioni come «dovete andare via», che denotano disprezzo verso gli stranieri, anche se «generiche» e senza riferimento esplicito alla razza, ma pronunciate «per manifestare pubblicamente e diffondere odio» possono comportare l'aggravante della «finalità di discriminazione razziale». La Cassazione l'ha infatti confermata, con il relativo aumento di pena, nel condannare in via definitiva un 45enne di Gallarate, che nel 2010, insieme a un'altra persona ha provocato lesioni ai danni di due bengalesi. L'aggravante riguarda dunque il...