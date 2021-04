Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DAL TRIBUNALEBELLUNO «Inammissibile». La Cassazione ha rigettato il ricorso del procuratore Paolo Luca con cui veniva chiesta una misura interdittiva per tre dei cinque medici coinvolti nell'inchiesta per epidemia colposa al San Martino di Belluno. Ossia per Roberto Bianchini, 61enne primario di Otorinolaringoiatria, per Raffaelle Zanella, 60 anni ed ex direttore medico dell'Ulss Dolomiti, e per Antonella Fabbri, 58 anni, responsabile...