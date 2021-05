Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La casa di riposo di Cordenons torna alla normalità. Ieri, infatti, dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale sono arrivate solo buone notizie. Tutti i tamponi molecolari di controllo, infatti, sono risultati negativi e non è più presente alcun ospite infetto all'interno della struttura gestita in via Cervel dall'Asp Arcobaleno. Il focolaio di Cordenons, che aveva provocato anche una vittima (anche se...