Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VICENDAVENEZIA In questi giorni Cinzia Zincone, provveditore in pensione dal 1. dicembre dopo oltre quarant'anni di servizio,, lascerà l'alloggio al pianterreno di proprietà del Demanio che si affaccia sulla darsena di Cannaregio (canone 238 euro al mese): nei mesi scorsi, in una periodica verifica delle proprietà demaniali in tutta Italia, era spuntato il suo nome (e solo il suo) come inquilino eccellente e il caso era stato portato...