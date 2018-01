CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CASA DA GIOCOVENEZIA È stata una buona fine e un buon inizio anche per il Casinò, che tra Ca' Noghera e Venezia: «Abbiamo fatto grandi numeri - ha rivelato il sindaco - ben 4mila 886 ingressi tra le due sedi: numeri che non si registravano da anni, segno di un'offerta che ha saputo intercettare nuovi clienti e visitatori. Anche questo ci fa ben sperare per il meglio».In effetti, la notte di San Silvestro, il personale di Ca' Farsetti ha notato i tavoli pieni come non lo erano da molto tempo. E la situazione è andata avanti per tutto...