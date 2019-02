La casa d'emergenza è pronta, stop alla raccolta di abiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Sono come i terremotati, sono come noi nel 1976. Mi ricordo com'eravamo: non avevamo più nulla, ci servivano mutande e magliette, pannolini e asciugamani. Ecco cosa daremo alla famiglia Bambore». Remigio Clarin è un residente di Pinzano. È lui a paragonare la situazione della famiglia colpita dal grave lutto e dall'incendio a quella dei terremotati. Il paese, dal canto suo, ha già risposto, unendosi proprio come in quei giorni tremendi. A fare il punto della situazione è il sindaco Emanuele Fabris: «Per ora - ha detto - abbiamo...