La carta Giorgetti, tra timori M5S e il nodo delle gerarchie nella Lega

IL RETROSCENAROMA Premesso che l'ultima parola spetta a Sergio Mattarella e dunque fino a domenica o lunedì nessuno è in grado di chiudere la partita del dentro o fuori, c'è un nome più di altri che balla in ogni casella del (probabile) governo grillin-leghista. Inclusa quella del premier. Ed è il nome di Giancarlo Giorgetti da Cazzago Brabbia, 51 anni, studi alla Bocconi, economista, in Parlamento dal 1996, per un decennio segretario della Lega. E, soprattutto, grande mediatore nella partita con i 5Stelle. Non c'è riunione (anche la...