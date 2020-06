«Per continuare a fare secco il covid venite nelle lavasecco. Il cliente deve avere la fiducia di sempre verso le lavanderie tradizionali, deve sapere con certezza che un capo d'abbigliamento lavato in pulisecco è più di un capo pulito, è da considerarsi rispondente alle esigenze di sanificazione, come riporta anche una recente circolare del Ministero della Salute». Questo il messaggio lanciato dalla Confartigianato Imprese del Veneto e diventato una campagna social #Covid?FalloSecco!, che rilancia anche il Delegato della categoria della Confartigianato Imprese Metropolitane di Venezia Carlo Zanin, parlando a nome delle 149 imprese artigiane di pulitintolavanderia e dei 332 dipendenti che in provincia lavorano in questo settor «Non a caso, anche durante il lockdown le nostre attività sono rimaste sempre operative per decreto prosegue Zanin - il lavaggio dei capi, come viene fatto seguendo i protocolli che ci sono nelle nostre lavanderie professionali e non in quelle a gettone per capirci, è una buona prassi, in grado di rispondere sia alle esigenze di sanificazione sia di pulito profondo dei capi stessi. Soprattutto in questo periodo, quando coperte, piumini, maglioni e giacconi finiscono nel guardaroba invernale». E proprio per incentivare questa pratica e marcare la differenza tra una lavanderia professionale e le altre, la Confartigianato ha lanciato questa campagna social, che attraverso una apposito manifesto o volantino affisso all'ingresso dell'attività certifica che al suo interno opera personale qualificato che lavora secondo le prassi certificate ed utilizza specifici prodotti professionali che sono testati e certificati per garantire l'alta igienizzazione.

