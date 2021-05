Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DISAGIO SOCIALEVENEZIA La disoccupazione e la solitudine. Ma anche il disagio giovanile e l'abbandono scolastico, come pure l'invecchiamento dei volontari e il difficile ricambio all'interno delle associazioni. Sono i problemi più rilevanti, in questo tempo segnato dal Covid, che emergono dalla prima edizione dell'Osservatorio sulle povertà pubblicato in questi giorni dalla Caritas diocesana. Lo studio certifica l'aumento delle richieste di...