La carica dei mille per la festa in piazza

LA FESTAROVIGO In oltre un migliaio l'altra sera hanno salutato l'anno vecchio, dando il benvenuto a quello nuovo. La festa organizzata dall'assessorato comunale agli Eventi, è stata anche quest'anno un successo. In piazza Vittorio Emanuele II, la grande festa di Capodanno, con l'Happy New Year Party, ha richiamato numerose famiglie, con bambini di tutte le età, ma anche coppie di giovani e meno giovani, così come pure donne e uomini over 60. Il lato più positivo è stato vedere assieme persone di diverse etnie festeggiare per diverse ore:...