La carica dei 50mila nonostante il blocco

LA GIORNATAPADOVA Il blocco delle auto non stoppa lo shopping natalizio. Anzi. I timori dei commercianti legati allo stop alle auto più inquinanti nel fine settimana dell'Immacolata, già verso le 10 di ieri mattina sono venuti decisamente meno. Per tutta la giornata, infatti, il centro storico è stato letteralmente preso d'assalto da decine di migliaia di persone. Complici le temperature miti, e un sole che ha fatto capolino fino a quasi le 17, ieri in centro ci si è mossi a piedi con una certa difficoltà. Per tutta la giornata un mare di...