LA CARENZAPORDENONE Cuochi, camerieri e baristi. Trovarli a Pordenone? Manco a pagare oro. Soprattutto se bar e ristoranti sono alla ricerca di personale qualificato che tradotto significa avere una certa esperienza nel settore. E così che nella maggior parte dei casi gli annunci di lavoro, anche quelli che lo stesso titolare affigge all'esterno del proprio locale, rischiano di rimanere lì per settimane e, a volte, per mesi. Prima che qualcuno si faccia avanti. E pensare che sono in tanti a lamentarsi che non si trova lavoro. «Siamo di...