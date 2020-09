LA CAMPAGNA

VENEZIA Una campagna elettorale dai contorni pop, in controtendenza rispetto a quelle a cui siamo abituati. Una modalità innovativa dove l'uso dei social da Facebook ad Instagram diventa un alleato prezioso da far scendere in campo insieme ad idee e progetti da condividere con i cittadini.

Verrebbe da dire che per la neonata lista civica Terra e Acqua 2020 sia proprio questo, forse, il vero marchio di fabbrica. Quello che, attraverso un post ironico, un'immagine accompagnata da un messaggio satirico, una canzone creata ad hoc o un cartoon, la sta distinguendo dalla propaganda elettorale avversaria. Ma il candidato sindaco Marco Gasparinetti, che è anche fondatore del Gruppo 25 Aprile, tiene a fare una precisazione: «Non facciamo marketing per coprire un vuoto di idee. C'è un lavoro serio sotto, un piano racchiuso in 67 pagine e nelle schede territoriali che stiamo presentando». Ed è proprio per farlo conoscere ai più, ponendosi come obiettivo il ballottaggio con Brugnaro, che la lista sta mettendo in campo una strategia differente, che si rifà al cosiddetto guerrilla marketing, ossia non convenzionale. Basti pensare che il cartone animato realizzato in stop-motion e dal titolo Il sindaco e la bambina, che tanto ha fatto parlare nei giorni scorsi, in Italia non ha precedenti. Insomma, un caso più unico che raro («Solo in Francia e in Inghilterra esistono serie di successo in cui i politici sono impersonati da personaggi fatti di pongo») che il 14 settembre avrà un seguito. «Sulla scena, stavolta, ci sarà soltanto la bambina che descriverà la città che vorremmo, fatta di residenti che si affacciano alla finestra, di botteghe artigiane sparse per la città e non solo. Un filmato che si porrà come la sintesi del nostro programma», dice Gasparinetti, soffermandosi su un punto d'orgoglio. «Questo cartone è stato realizzato a Mestre. E noi vorremmo essere la voce di ognuna di queste eccellenze che esistono sul nostro territorio. Per l'attuale campagna elettorale, autofinanziata, abbiamo investito 50mila euro e la volontà è stata quella di spenderli proprio a Venezia».

IL CANDIDATO-REGISTA

Non è tutto. Perché accanto ai film d'animazione satirici, Terra e Acqua 2020 ha già proposto agli elettori anche altro. Un esempio su tutti, la web-radio o il video musicale #cambiamomusica pubblicato su YouTube che, realizzato dai candidati al Consiglio comunale, tra i quali il regista e attore Alessandro Bressanello, ha ottenuto mille visualizzazioni in due giorni, trattando alcuni temi caldi della città lagunare attraverso l'immancabile tono ironico. «Scegliamo una modalità di comunicazione agli antipodi rispetto al politichese o burocratese, per fare una campagna rivolta innanzitutto ai giovani, astensionisti e delusi che, dovendo scegliere fra Brugnaro e Baretta, non andrebbero a votare. Il feedback? È straordinario e da parte di persone (tanti i giovani) mai viste prima, che incoraggiano a continuare», conclude Gasparinetti, sottolineando come tale metodo raggiunga in fondo anche i «diversamente giovani. Che, in tempo di quarantena, hanno dovuto imparare ad utilizzare certi mezzi di comunicazione». E di assi nella manica la lista civica rivela di averne ancora. Oggi sarà registrato il video di un inedito Geordie di De André. Nel cui testo, ancora provvisorio, si parla di una donna che piange d'amore per il suo Nane personaggio reale, amatissimo sui social condannato a morte per aver rubato... sei voti a Brugnaro alla Baia del Re.

Marta Gasparon

