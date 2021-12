LA CAMPAGNA

VENEZIA Un migliaio di prenotazioni già nella prime ore. È giudicata buona, dall'Ulss 3, la partenza della campagna vaccinale pediatrica anti Covid, per la quale ieri sono stati aperti gli appuntamenti da prendere tramite l'apposito canale sulla piattaforma elettronica accessibile dal sito dell'Ulss 3 Serenissima, dove sono riportate tutte le indicazioni utili. Sono 32mila i bambini tra i 5 e gli 11 anni potenzialmente interessati, una nuova platea eleggibile, come si dice in gergo tecnico, per la quale la Fimp Federazione dei pediatri di libera scelta conferma la disponibilità dei propri aderenti ad andare a fare le anamnesi preventive e le inoculazioni vere e proprie direttamente nei vari hub vaccinali pubblici. Le somministrazioni, con una dose ridotta di un terzo di Pfizer, cominceranno dopodomani. Le classi d'età coinvolte sono, dunque, dal 2016 al 2010 e la modalità di prenotazione è la stessa degli adulti, inserendo il codice fiscale e le ultime sei cifre della tessera sanitaria. «È un po' come un altro D-Day, un altro giorno cruciale dice il direttore generale Edgardo Contato . Nella guerra contro il Covid apriamo un nuovo fronte, necessario per garantire anche ai bambini la possibilità evitare il contagio».

PRIMA FORNITURA

La prima dotazione è di 11 mila slot, di cui circa la metà al PalaExpo di Marghera per la terraferma. Le inoculazioni saranno effettuate anche all'ospedale Civile di Venezia, per il centro storico, al palazzetto dello Sport di Dolo, per l'area del miranese, e al padiglione Aspo del porto di Chioggia per la parte più meridionale del territorio di competenza della Serenissima. Indicativamente si svolgeranno nei giorni feriali al Civile e anche nei giorni festivi al PalaExpo, a Dolo e a Chioggia, secondo il calendario gestito e via via implementato dall'azienda sanitaria. L'obiettivo è facilitare il più possibile l'adesione, andando incontro anche alle esigenze dei genitori che devono accompagnare i loro figli. L'azienda sanitaria punta molto sulla collaborazione con i pediatri di libera scelta, oltre agli ospedalieri e dei distretti, essendo i primi interlocutori per tantissime famiglie da cui ricevere spiegazioni e consigli. «Sottolineiamo l'alleanza che si costruisce tra gli operatori della nostra azienda afferma Contato e quelli che sono i migliori alleati possibili in questa nuova battaglia, cioè i pediatri di libera scelta, che vaccineranno anche nelle nostre strutture. Insieme a loro, che sono il riferimento primo per la salute dei più piccoli, stiamo organizzando i nostri calendari. Abbiamo voluto favorire le famiglie fissando gli slot disponibili nei pomeriggi e organizzando le sedute vaccinali anche al sabato e la domenica. Siamo pronti a mettere a disposizione altri vaccini e ulteriori slot con la fiducia di chi spera in un'alta adesione da parte delle famiglie».

FIMP

Massima disponibilità è confermata dalla Fimp attraverso il segretario provinciale Vito D'Amanti: «L'adesione dei colleghi è altissima: 44 su 58 nell'Ulss 3 Serenissima e molti anche nella 4 del Veneto orientale spiega dal suo ambulatorio di Camponogara Saremo negli hub per fare le anamnesi e, se serve, anche le inoculazioni. Aspettiamo i bambini con i loro genitori. È un'occasione da non perdere. Alle famiglie diciamo che la vaccinazione è sicura, efficace, opportuna». Intanto, sul fronte pandemico, il bollettino giornaliero di Azienda zero della Regione continua a registrare negli ultimi giorni un numero elevato di decessi in provincia: quattro anche ieri, dopo i cinque dell'altro giorno e del giorno precedente ancora, per un totale di 14 negli ultimi tre giorni e 2.105 da inizio pandemia; 452 i nuovi contagiati, 8.465 gli attualmente positivi, mentre i ricoverati sono adesso 161, con 20 terapie intensive.

Alvise Sperandio

