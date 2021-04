Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAVENEZIA Ultima chiamata per i sanitari dell'Ulss 3 ancora non vaccinati. Ieri, a quattro mesi dall'inizio della campagna avviata il 27 dicembre scorso, l'azienda sanitaria veneziana ha inviato una lettera a ciascuno dei 900 lavoratori che finora non hanno fatto la profilassi, ricordando che la vaccinazione è divenuta obbligatoria ai sensi del decreto legge 44 del governo Draghi. Qualora anche quest'ultimo appello non fosse seguito...