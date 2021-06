Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAVENEZIA Sono circa 2 mila i sanitari non vaccinati che rischiano la sospensione dal lavoro se non provvederanno a breve. Questo è il conto: poco meno di mezzo migliaio è costituito da dipendenti diretti dell'Ulss 3 Serenissima (pari a circa il 6% su un totale di 7.500 dipendenti); altri 150 sono residenti in provincia, ma dipendenti di altre aziende sanitarie in Veneto e fuori; circa ulteriori 1.400 sono operatori del privato che...