LA CAMPAGNAVENEZIA Scattano le terze dosi del vaccino anti Covid per circa 21mila ultraottantenni dell'Ulss 3. L'azienda sanitaria ha aperto più di 14mila slot, da domani e per le prossime due settimane (fino al 16 ottobre), per le terze dosi cosiddette booster, cioè non strettamente necessarie per completare il ciclo, come le addizionali, ma comunque caldamente raccomandate, per gli anziani con più di 80 anni, la cui platea è composta da...